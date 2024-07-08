بطريرك السريان يصلّي أمام ضريح المرحوم الخوراسقف ميشل برباري بأستراليا

بعد ظهر يوم الإثنين زار البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، المقبرة المخصَّصة للكنيسة السريانية الكاثوليكية في سيدني – أستراليا، وصلّى أمام ضريح المرحوم الخوراسقف ميشيل برباري، مؤسّس الإرسالية السريانية الكاثوليكية في أستراليا.

ورفع الصلاة من أجل راحة نفس المرحوم الخوراسقف ميشيل برباري، مستذكراً بالامتنان والعرفان خدمته المباركة وتفانيه في بذل الجهود ووضع الأسس في خدمة الكنيسة السريانية الكاثوليكية في أستراليا، ضارعاً إلى يسوع أن يسكنه في ملكوته السماوي مع الأبرار والصدّيقين والرعاة الصالحين والوكلاء الأمناء. كما صلّى أيضاً من أجل راحة نفوس جميع الراقدين من أبناء الإرسالية في سيدني.



رافقه : مار باسيليوس جرجس القس موسى الزائر الرسولي في أستراليا ونيوزيلندا، ومار برنابا يوسف حبش مطران أبرشية سيّدة النجاة في الولايات المتّحدة الأميركية، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب يوحنّا إينا كاهن إرسالية سيدني.