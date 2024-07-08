الدفاع الروسية تحيد أكثر من 1280 عسكريا أوكرانيا في إطار العملية العسكرية الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحييد أكثر من 1280 عسكريا من قوات كييف في إطار العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية -أوردته وكالة "سبوتنك"- أن وحدات من تجمع قوات "سيفير" (الشمال) الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية، استهدفت أفرادًا ومعدات تابعة للواء الميكانيكي 115، ولوائي الدفاع المحلي 106، و116، التابعة للقوات الأوكرانية في بلدات فيسيلوفكا وباسوفكا وكونستانتينوفكا في مقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت قرابة 260 عسكريا، وأربع سيارات، ومدفع ذاتي الحركة (أكاسيا) عيار 152 ملم، كما تم صد 3 هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للواء الهجومي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ".

وفي السياق نفسه، أفادت الوزارة أن وحدات من تجمع قوات "يوغ" (الجنوب) الروسية حسنت مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72، ولواء الهجوم الجوي 80 للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدتي كونستانتينوفكا وبيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفةً أن "خسائر العدو، خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت نحو 570 عسكريا و9 سيارات".

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من تجمع قوات "زاباد" (الغرب) سيطرت على مواقع أكثر أهمية، وألحقت خسائر فادحة بتشكيلات لواء الدفاع المحلي 103 ولواء الحرس الوطني الأول الأوكرانيين في بلدات ستيلماخوفكا وأرتيموفكا التابعتين لجمهورية لوغانسك الشعبية"، مضيفةً أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 495 عسكريا ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة و14 مركبة ومحطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات من طراز "أي إن تي بي كيو-36". بالإضافة لتدمير 3 مستودعات ذخيرة ميدانية".

وفي سياق أخر، قال رئيس إقليم دونيتسك "دينيس بوشيلين"، اليوم /الاثنين/، إن القوات الروسية تتقدم يوميا في تحرير "الجمهورية".

وأضاف بوشيلين- حسبما ذكر موقع (روسيا اليوم)- أن على محور غورلوفكا يسجل الجيش الروسي تقدما يوميا، موضحا أن الجيش أبعد خط المواجهة عن مدينة غورلوفكا التي تتعرض للقصف الأوكراني باستمرار.

وأعلن الجيش الروسي مؤخرا تحرير عدة بلدات في جمهورية دونيتسك بينها تشيجاري وسوكول ونوفويه في إطار تحرير دونيتسك.

في المقابل..أعلن المسؤول الأوكراني رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك فاديم فيلاشكين، اليوم، مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين، جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم، الليلة الماضية.

وقال فيلاشكين- في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- إن الروس قتلوا أمس اثنين من سكان دونيتسك؛ بالتحديد في بلدتي بيفنيتشني وهروديفكا في حين أُصيب 4 آخرون جراء الهجمات في أخر 24 ساعة.

وأضاف أن ما لا يقل عن 2068 شخصًا في الإقليم قتلوا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، في حين أُصيب 5328 آخرون وهذه الأرقام لا تشمل عدد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.