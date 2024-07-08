شاهد.. براد بيت سائق فورمولا 1 في إعلان فيلم "F1"

طرحت استديوهات “وارنر برذرز” و"آبل بلس" الإعلان التشويقي الأول لفيلم سباقات فورمولا 1 “F1” من بطولة النجم براد بيت، والمقرر طرحه في 25 يونيو 2025.

يتتبع الفيلم براد بيت، كسائق فورمولا 1 السابق سوني هايز، الذي يعود إلى السباقات ويتعاون مع زميله المبتدئ جوشوا بيرس (دامسون إدريس) ويرشده في فريق APXGP الخيالي.

يكمل كيري كوندون وخافيير بارديم وتوبياس مينزيس وسارة نايلز وكيم بودنيا وسامسون كايو طاقم الفيلم. يجسد بارديم دور رئيس فريق APXGP.

الفيلم من إخراج جوزيف كوزينسكي مخرج فيلم "Top Gun: Maverick" للنجم توم كروز، والذي تخطت إيراداته مليار و495 مليون دولار عالميا. شارك براد بيت في إنتاج الفيلم، وكذلك نجم سباقات فورمولا 1 لويس هاميلتون من خلال شركته “Dawn Appolo Films”، وكذلك شارك في تطوير سيناريو الفيلم.