حبس المتهم بإصابة طالب بطلق خرطوش في حفل زفاف بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، حبس متهم بحيازة سلاح نارى غير مرخص وإصابة طالب بطلق خرطوش، أثناء مشاهدة حفل زفاف، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، كلفت بالتحرى حول الواقعة.

وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للطالب، وبيان ما أن تعرض بعاهة مستديمة جراء الإصابة، من خلال تقرير وافي بالحالة، والإستعلام عن حالته الصحيه لسماع أقواله.

وباشرت التحقيق مع المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وقالت الأم فى التحقيقات: إن نجلها كان يشاهد حفل زفاف بالمنطقة سكنهما، وقام أحد الأشخاص، بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة نجلها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل، قام بإطلاق طلق خرطوش خلال حفل زفاف، وتسبب في إصابة طالب، حال تواجده داخل محل سكنه بمنطقة المقطم.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب؛ مقيم بدائرة القسم، مصاب برش خرطوش حال تواجده بالمنطقة سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبحوزته السلاح المستخدم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.