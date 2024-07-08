وكيل أوقاف الفيوم: الإقبال على البرنامج الصيفي غير مسبوق

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بمحافظة الفيوم، بتوجيهات من الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري، وزير الأوقاف المصرية، وبرعاية الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، ومديري الإدارات الفرعية، وبحضور نخبة من الأئمة المتميزين.



وزارة الأوقاف تولي البرنامج الصيفي للطفل اهتمامًا بالغًا

وأكد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن وزارة الأوقاف تولي البرنامج الصيفي للطفل اهتمامًا بالغًا فلا يوجد مدينة أو قرية أو عزبة أو كفر على مستوى الجمهورية إلا وبه مسجد على الأقل مشارك بالبرنامج الصيفي للطفل حتى لا تتخطفهم جماعات الشر والضلال.

وتابع أن الأطفال أصبحوا في أيدٍ أمينة تعلمهم الفكر الوسطي المستنير بعيدًا عن الغلو والتطرف، وتعمل على تنشئتهم تنشئة سليمة، وبث القيم والأخلاق الكريمة، والتأكيد على قضية الوطن والمواطنة، موضحًا أن ما نراه من إقبال على البرنامج الصيفي يظهر مدى أهتمام وزارة الأوقاف بهذا البرنامج، لما له من دور هام وفعال في الحفاظ على أطفالنا من جماعات الشر والضلال، لتظل مصرنا محفوظة ومحروسة إلى يوم القيامة، مؤكدا أن البرنامج الصيفي يسهم في نشر الوعي الديني وحب الأوطان .

وأكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل مصدر موثوق، يتلقى فيه النشء القيم والأخلاق النبيلة، ويعيد الصلة الروحية للنشء بالمسجد، ويسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وينمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم .

في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، ومن منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة .

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