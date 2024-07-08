محافظ الدقهلية يشهد تسلم طني لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية،اليوم، استلام دفعة جديدة من لحوم الأضاحي "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة ، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي .

استلام 2 طن لحوم "إطعام الطعام" لتوزيعها على الاسرالآولى بالرعاية في الدقهلية:

وقال محافظ الدقهلية، فى تصريحات صحفية، أن إجمالي ما جرى وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 71 طن لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية .

وأكد مرزوق علي أنه سيتم إيصال لحوم إطعام الطعام وسلة المواد الغذائية إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم ، موجها بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولى بالرعاية علي مستوى الجمهورية .

محافظ الدقهلية خلال تسلم لحوم إطعام الطعام

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