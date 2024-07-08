محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق ٦ أكتوبر بأبو النمرس

أجري المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة ميدانية للوقوف على أعمال رصف وتطوير طريق ٦ أكتوبر بمركز ومدينة أبو النمرس بطول ٢ كم ومتوسط عرض ١٥ م، وذلك بدءا من أول طريق مصر أسيوط وحتي المريوطية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية للتيسير عليهم .

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة تكثيف أعمال النظافة ودراسة توفير سيارة كنس إلي للمحاور المرورية والطرق الرئيسية مع تخصيص العمالة للشوارع الداخلية وذلك للارتقاء بمستوى النظافة.

وأكد علي ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الكهرباء وتطبيق مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية وفقاً للضوابط التي حددتها الدولة.

وعاين محافظ الجيزة المخطط العام لكوبري السيارات الجاري تنفيذه أعلي مزلقان أبو النمرس لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير حرم آمن على مزلقانات السكة الحديد للحد من الحوادث والحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين وتحقيق معايير السلامة والأمان.

وطالب محافظ الجيزة من الشركة المنفذة بضرورة دراسة تركيب مصاعد كهربائية لكوبري المشاة المقامة بجوار مزلقان السكة الحديد للتسهيل علي المواطنين خاصة كبار السن خلال عبورهم الطريق في حرم آمن.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة حصر مزلقانات السكة الحديد العشوائية داخل المحافظة لدراسة مدي وضع رؤية حضارية لها بالتنسيق مع الوزارات المعنية .

وأستجاب محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية لمطالب عدد من المواطنين بشأن معاينة رشاح نزلة الأشطر " مصرف ترسا " والذي وجه بضرورة تطهير المصرف ورفع المخلفات من علي جانبيه مع دراسة إمكانية تنفيذ حرم آمن لكونها داخل الكتلة السكنية حفاظا علي أمن وسلامة المواطنين .

وأستمع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين من أهالي زاوية أبو مسلم بشأن رفع كفاءة مدرستي الأمام ومحمود فوزي ومركز شباب أبو مسلم ، علي الفور كلف المختصين بضرورة المعاينة علي الفور قائلآ " بأنه تم وضع برنامج زمني للمرور علي جميع الأحياء والمراكز والمدن " لاستكمال مسيرة التنمية ضمن مخطط الدولة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين

رافق المحافظ خلال جولته السيد أبراهيم الشهابي نائب المحافظ والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة والأستاذ حامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومسئولي الشركة المنفذة .