رسامة شمامسة جدد بكنيسة مارجرجس التبين بحلوان

احتفلت كنيسة مارجرجس التبين، التابعة لإيبارشية حلوان للأقباط الأرثوذكس، بحضور الأنبا ميخائيل، بعيد سيامة القمص يوسف عطالله الـ٣٥ والـ ١٣ للقس يوساب فاروق، والقس مكسيموس نجاح.

وصلّى الأنبا ميخائيل، القداس الإلهي وعقب "صلاة الصلح"، صلى صلوات رسامة 80 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة "إبصالتس" و١٥ آخرين في رتبة أغنسطس بحضور كهنة الكنيسة، والخدام والشمامسة، كما ألقى عظة بعنوان "اعطوهم أنتم ليأكلوا".

وفي سياق آخر، أعلنت قطاع كنائس شبرا الجنوبية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن إطلاق دورة مكثفة للمقبلين على الزاوج، وذلك في الفترة من12 يوليو إلى 22 من شهر يوليو الجاري، وذلك بهدف تقديم المفهوم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والزواج والتدريب على مواجهة مشكلات الحياة وكيفية حلها وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه، بالإضافة إلى الإعداد النفسي لمرحلة جديدة من جانب المسئوليات والأدوار.