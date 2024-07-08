لاعبو بيراميدز يرفعون صورة أحمد رفعت بعد التقدم على الاتحاد

رفع لاعبو بيراميدز، صورة اللاعب احمد رفعت بعد تقدمهم فى الشوط الأول، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "استاد الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

وشهد اللقاء احتفال لاعبى بيراميدز بالهدف، برفع صورة أحمد رفعت لاعب نادى مودرن فيوتشر، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.



أحرز هدف فريق بيراميدز اللاعب فخري لاكاي فى الدقيقة الـ 28 من عمر اللقاء.

سيطر فريق بيراميدز على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ونجح فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن.



وخاض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي



فيما يتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندرى فى المركز العاشر برصيد 38 نقطة.