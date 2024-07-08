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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس النواب: بيان رئيس الوزراء يعكس التكليفات الواضحة من القيادة السياسية للحكومة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي
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قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يعكس التكليفات الواضحة من القيادة السياسية للحكومة من أجل إنجاز برامج أداء واضحة.

وأضاف «الجبالي»، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء أوضح بأنه سيتم إصدار تقارير دورية تُعقد على مجلس النواب بالجلسات العامة أو اللجان: "هذا جانب طيب نأمل أن الحكومة تعمل على تنفيذه وتطبيقه".

وتابع رئيس مجلس النواب: "هذا الأمر سيكون شيئا مثاليا بالنسبة إلى المواطن المصري، إذ سيُطرح أداء الحكومة المصرية بصفة دورية أمام مجلس النواب".

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي