رئيس الرقابة النووية يترأس اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الإشعاعية

عقد اليوم الاثنين اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية بتشكيلها الجديد الصادر بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة ٢٢٤ برئاسة الدكتور سامي شعبان- رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

وتختص اللجنة سالفة الذكر بإدارة الاستعداد واتخاذ الاجراءات والاعمال اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، وذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة للاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية.

وتتولى اللجنة وضع النظم والاجراءات اللازمة للتنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية التابعة للهيئة والمعنية بتلقي البلاغات عن حالات الطوارئ النووية والإشعاعية وبين غرف الطوارئ الاخرى بسائر قطاعات الدولة. كما تختص اللجنة بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والشيوخ في حالات الحوادث النووية و الإشعاعية، وكذلك تتولى الهيئة تنظيم عمليات الاخلاء للسكان في حالات الحوادث النووية والإشعاعية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لدور كل جهة.

وقدم رئيس اللجنة عرضا تفصيليا عن دور الهيئة في ضوء الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نصوص قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.