ندوة توعوية حول سلامة الغذاء والأمراض المشتركة ببورسعيد| صور

الإثنين 08/يوليو/2024 - 06:51 م

نظمت طبيبات الإرشاد المتميزات، مديرية الطب البيطري ووحدة صحة أسرة القابوطي بمحافظة بورسعيد، ندوة إرشادية بعنوان "سلامة الغذاء والأمراض المشتركة"، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطري ووحدة صحة أسرة القابوطي، وبإشراف الدكتورة عزة ناجي يونس، مدير إدارة الإرشاد، وبحضور الدكتور عبد الستار شعوط، مدير مديرية الطب البيطري ببورسعيد.

تناولت الندوة أهمية الحفاظ على سلامة الغذاء، خاصة خلال فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة وتزداد فرص انتشار الأمراض.

نصائح حول كيفية شراء وتخزين الطعام بشكل صحيح

وقدمت الطبيبات منى نوفل، وبسمة محمد على، طبيبات الإرشاد، نصائح حول كيفية شراء وتخزين الطعام بشكل صحيح، وكيفية تجنب الإصابة بالتسمم الغذائي.

كما تطرقت الندوة إلى مرض السعار، وقدمت معلومات عن طرق الوقاية منه، وكيفية التصرف السليم عند التعرض للعقر من الكلاب أو القطط، وشددت الطبيبات على أهمية تطعيم الحيوانات المنزلية ضد مرض السعار في الوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري.

لقيت الندوة اهتمامًا كبيرًا من الحضور، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمديرية الطب البيطري ووحدة صحة أسرة القابوطي على جهودهما في نشر التوعية الصحية.