ads
الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بالمنطقة الجنوبية

الدكتور ابراهيم صابر
الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها ، كما تفقد أعمال التطوير فى المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين ، وعددًا من المحاور الجديدة التي قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.
وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليها ، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد،  وعدد من قيادات المحافظة .

ابراهيم صابر الحركة المرورية المنطقة الجنوبية محافظ القاهره محاور شرق القاهرة