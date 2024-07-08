احتراق سيارة ملاكي ونجاة قائدها بحي لطف الله في الفيوم

اندلع حريق، في سيارة ملاكي بشكل مفاجئ أثناء توقف قائدها في إحدى إشارات المرور بمنطقة لطف الله، بدائرة مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ولم يتم رصد أي إصابات أو وفيات من جراء الحريق.

وأكد شاهد عيان على الواقعة بأن النيران اشتعلت في سيارة ملاكي بمنطقة لطف الله، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيما تجمع الأهالي وقائدو المركبات وسيارة شرطة لتأمين المارة وقت وقوع الحادث، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم يفيد بتلقيه إخطارا من الأهالي باشتعال النيران في سيارة ملاكي أثناء مرورها بشارع لطف الله، وتم فرض كردون أمني حول الموقع ومنع مرور السيارات .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن من إخماد النيران التي أتت على السيارة بأكلمها وتسببت في تفحمها، دون إصابة قائدها.

وتم محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.