محافظ أسوان: تقييم شامل تمهيداً لتغيرات بالمحليات والاعتماد على العمل الميداني

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الإهتمام بمصلحة المواطن وتخفيف أى أعباء أو معاناة عن كاهله تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ولفت “كمال ” إلى أنه سنعمل كفريق عمل واحد للارتقاء بأسوان كمحافظة سياحية وصناعية وزراعية، ولديها مخزون حضارى وثقافات متعددة وتراث يمتد لآلاف السنين ، كما أن لديها ثروات تعدينية ومحجرية وسمكية هائلة ، بالإضافة إلى تعدد مصادر الطاقة ، فضلاً عن موقعها الجغرافى ومقوماتها الإقتصادية كبوابة مصر على الأسواق والدول الإفريقية المجاورة .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع ممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية ، والذين طالبهم المحافظ بضرورة تحرى الدقة فيما يتم نشره والتركيز على إبراز الإيجابيات والإنجازات وما يتم بذله من جهود ملموسة وحقيقية على أرض الواقع لرفع المعنويات للمواطن الأسوانى ، مع إلقاء الضوء على السلبيات فى طور النقد البناء والإيجابى.

الإعلام أحد أهم الوسائل الهامة لمعاونة الأجهزة التنفيذية

وأكد على أن الإعلام بدوره الوطنى والمجتمعى والمهنى يعتبر أحد أهم الوسائل الهامة لمعاونة الأجهزة التنفيذية لنقل نبض الشارع وتسليط الضوء على المشاكل والإحتياجات الجماهيرية مما يسهم فى سرعة إيجاد الحلول المناسبة لها .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية سنعمل على إعادة الإنضباط للشارع الأسوانى بمواجهة مدروسة للمشاكل والتحديات الخاصة بالنظافة العامة والإشغالات والتعديات التى لن يسمح على الإطلاق بها حيث سيتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى على أراضى الدولة ، وتحقيق مستويات متقدمة فى ملف التصالح بمخالفات البناء ، وسيتم بناءاً على تنفيذ ذلك بجدية وتفانى كامل مع المسئولين بالمحليات التقييم الشامل لهم ليعقبه تغييرات لتجديد الدماء ، وضخ كوادر جديدة قادرة على مواجهة التحديات ، والإعتماد على العمل الميدانى للتفاعل الفورى مع أى مشاكل لسرعة وضع الحلول الجذرية لها .

وأوضح أنه بالتوازى سنعمل على إنهاء المشروعات الجارية طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، وخاصة بمشروعات " حياة كريمة " ، والتأمين الصحى الشامل ، والخطة الإستثمارية الموحدة وغيرها ، كما سيتم المتابعة الميدانية لجهود ضبط الأسواق وأحكام السيطرة على إرتفاع الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار وتوفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة بما يحقق حالة من الرضا بالشارع الأسوانى على الجهود الحكومية والتنفيذية المبذولة فى هذا الإتجاه ، ولتخفيف الأعباء المعيشية والتغلب على الظروف الصعبة الحالية .

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