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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سقوط لصوص كابلات الكهرباء في قبضة الأمن بأسوان

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن  العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة خطوط الكابلات الكهربائية . 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وبحوزتهم (قطع كابلات كهربائية تزن قرابة 1,250 طن) .
بمواجهتهم اعترفوا بسرقتهم المضبوطات من خط كابلات كهربائية "تحت الإنشاء" بدائرة المركز ، وباستدعاء المسئول عن المشروع محل الواقعة قرر بأن المضبوطات خاصة بالمشروع واتهمهم بالسرقة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

قطع كابلات كهربائية اسوان سرقة خطوط الكابلات الكهربائية