وفد من الكنائس يقدم التهنئة لمحافظ قنا لتوليه منصبه الجديد

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه اليوم وفداً من قيادات الكنائس، وممثلي الطوائف المسيحية بمحافظة قنا، للتهنئة بمنصبه الجديد وثقة القيادة السياسية في كفاءته، وخبرته البارزة، متمنين له التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية وواجبه الوطني.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، حيث ضم الوفد كلا من نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، ونيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها، ونيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك بالبحر الاحمر وقنا، والقس رضا فرج رئيس مجمع الأقاليم العليا وراعي كنيسة سفاجا، والوفود المرافقة لهم.

وقدمت الوفود التهنئة للدكتور خالد عبدالحليم على ثقة القيادة السياسية بتوليه منصب محافظ قنا، وكذلك التهنئة بالعام الهجري الجديد، معلنين دعمهما الكامل لجهود التنمية فى المحافظة وكافة المبادرات التى تخدم المواطنين تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن شكره وتقديره لجميع الحضور على هذه اللفتة الطيبة، وحرصهم على تقديم التهنئة وهو ما يؤكد على عمق الروابط وأواصر المحبة والإخاء بين أبناء المحافظة مسلمين وأقباط، ويجسد نموذجًا متكاملاَ للوحدة الوطنية، مؤكداً على أهمية دور الكنيسة في رفع الوعي والثقافة العامه حول القيم الإنسانية المشتركة بين كافة الأديان السماوية، ومن ثم الإهتمام بتشكيل وعي وثقافة المواطنين من خلال توعيتهم بأهمية العمل، واحترام سيادة القانون، وروح المحبه التى تجمعنا مسلمين وأقباط، والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتقديم خدمات أفضل لكافة فئات المجتمع القنائي في القطاعات المختلفة والعمل خلال الفترة القادمة من أجل النهوض بالمحافظة.

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