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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير عام ثقافة شمال سيناء يتفقد "قصر بئر العبد" ومكتبة الطفل

مدير عام ثقافة شمال
مدير عام ثقافة شمال سيناء
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تفقد اليوم مدير عام ثقافة شمال سيناء أشرف المشرحانى بعض المواقع الثقافية لمتابعة سير العمل ومتابعة تنفيذ البرامج الثقافية والفنية، منها قصر ثقافة بئر العبد، ومكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة، وبيت ثقافة رابعة.

صحبه فى الجولة محمود حنفى مدير الإدارة القانونية، وحاتم إبراهيم مسئول المخازن، وعبدالسميع نوفل مدير المتابعة.

تواصلت فعاليات الأنشطة الصيفية اليوم الاثنين ببيت ثقافة رابعة، باكتشاف وتنمية الرواد فى الشعر تميزت الطالبة خديجة محمد فى موهبة الشعر والإلقاء، ضمن فعاليات برنامج ثقافتنا فى أجازتنا خلال الإجازة الصيفية والذى يهدف إلى اكتشاف وتنمية مهارات الرواد الفنية والثقافية فى كافة المجالات المختلفة، بمتابعة وتوجيه سليمان منصور مدير البيت.

 

الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة القناه وسيناء العامة لقصور الثقافة ثقافتنا في اجازتنا ثقافة شمال سيناء فرع ثقافة شمال سيناء مكتبة الطفل والشباب وزارة الثقافة