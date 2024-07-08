صافرة ألمانية لموقعة هولندا وإنجلترا

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، المواجهة المرتقبة بين منتخب إنجلترا الذى يواجه نظيره هولندا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء يوم الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، لصافرة ألمانية.

وتأهل المنتخب الهولندى لهذا اللقاء بعد الفوز على نظيره التركى بهدفين لهدف، فيما تخطى منتخب إنجلترا نظيره السويسري بركلات الترجيح.

وأعلن "يويفا" على موقعه الرسمى، أن طاقم تحكيم دولى ألمانى سيدير مواجهة إنجلترا وهولندا، تحت قيادة فيليكس زواير.

وسيساعد زواير، مواطنيه ستيفان لوب وماركو أشمولر، والحكم الرابع دانييل سيبيرت، وعلى تقنية الفيديو يتواجد باستيان دانكيرت.

ولم تكن المباراة الأولى التى أدارها زواير لمنتخب هولندا فى تلك النسخة، بل إدارة مباراة للطواحين فى ثمن النهائى أمام ورومانيا، وهى المباراة الرابعة في يورو 2024.