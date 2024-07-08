افتتاحية ضخمة لفيلم "Despicable Me 4" بشباك التذاكر الأمريكي

أشعل “جرو” ورفاقه السباق بشباك التذاكر الأمريكي بالجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الرائدة “Despicable Me 4” عقب طرحه بصالات السينما قبل 5 أيام.

تصدر الفيلم عائدات شباك التذاكر الأمريكي بإيرادات بلغت 123 مليون دولار، جمع منها 75 مليونا في عطلة نهاية الأسبوع فقط. وفي السوق الأجنبية جمع الفيلم 107 مليون دولار، ليحقق الجزء الجديد 230 مليونا على مستوى العالم.

ويعود كل من ستيف كاريل وكريستين ويج وبيير كوفين وميراندا كوسجروف وستيف كوجان للفصل التالي من سلسلة الرسوم المتحركة، والذي تدور أحداثه حول الشرير الخارق “جرو” وجيشه من التوابع الصفراء “Minions”.

يواجه (جرو) العديد من التحديات العائلية بعد إنجاب زوجته لطفلهما الأول، تزامنًا مع هروب المجرم (ماكسيم لو مال)، والذي يقرر الانتقام من عدوه اللدود (جرو).