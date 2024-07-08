انطلاق فعاليات منتدى النمو الأخضر والاقتصاد الدائري بمكتبة الإسكندرية

انطلقت اليوم ،الاثنين، فعاليات منتدي النمو الأخضر والاقتصاد الدائري برعاية وتنظيم المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مكتبة الاسكندرية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربي وعدد من الشركاء بمكتبة الإسكندرية، بحضور لفيف من الأكاديميين والمسؤولين التنفيذيين ورواد الأعمال.

وفي كلمته للمنتدى استعرض المدير العام دور المنظمة في النمو الأخضر والاقتصاد الدائري وجهودها بالدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول بالممارسات الزراعية الى منظومات النمو الاخضر وتقليل التلوث والمحافظة علي الموارد وذلك عبر تطوير السياسات والاستراتيجيات والتدخلات الفنية وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لرفع مستوى الوعي والمعرفة بالتقنيات الخضراء والممارسات الزراعية المستدامة والاستثمار في الأبحاث الزراعية التي تهدف إلى تطوير محاصيل مقاومة للتغيرات المناخية وتحسين طرق الزراعة المستدامة.

يتناول برنامج منتدى النمو الأخضر والاقتصاد الدائري في فعاليته منتدى تسويق الابتكار الاخضر، ورشه عمل الاقتصاد الدائري والمخلفات الزراعية، وورشة عمل الاقتصاد الأخضر حسابات الكربون، ورشه عمل اقتصاد الابداع)، معرض الإسكندرية للابتكار الأخضر.

تجدر الاشارة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تلعب دوراً هاماً في تعزيز الاقتصاد الدائري والنمو الأخضر في الدول العربية من خلال عدة مبادرات وبرامج.

هذه الجهود تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتسعى إلى تحسين الإنتاج الزراعي وتقليل الأثر البيئي من خلال استخدام التقنيات الخضراء والممارسات المستدامة.

وقد تم الإطلاق الاول لبرنامج الابتكار الاخضر كمبادرة تشاركية بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وترأست المنظمة العربية للتنمية الزراعية الجلسة الاولى من المنتدى حول الاقتصاد الدائري إدارة المخلفات الزراعية تناولت تحديات إدارة المخلفات الزراعية وتقديم تجارب كل من وزارة التجارة والصناعة المركز القومي للإنتاج الأنظف؛ مركز البحوث الزراعية؛ الجامعة المصرية اليابانية.