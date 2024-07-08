فريق طبي بمستشفي سوهاج الجامعي ينقذ سيدة من بتر ذراعها| صور

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن فريق طبي بقسم العظام ووحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، وبالتعاون مع قسم التخدير بالمستشفي الجامعي، نجح في إنقاذ ذراع سيدة في العقد الرابع من عمرها تبلغ 36 سنة، إثر تعرضها لإصابة شديدة الخطورة، بواسطة آلة حادة "ساطور" نتج عنها قطع كامل بالشرايين والأعصاب والأوتار المغذية للطرف العلوي الأيمن مع كسر بعظام الكوع.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفيات سوهاج الجامعية، تعد الفريدة من نوعها بصعيد مصر من حيث الخدمات الطبية والعلاجية التخصصية التي تقدمها بالمجان للمواطنين، نظراً لما تمتلكه من كفاءات بشرية لها سجل حافل بالنجاحات المتتالية التي أبهرت المجتمع المحلي والدولي، في إجراء العديد من العمليات بالغة الدقة والخطورة في كثير من التخصصات، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به لعلاج المرضي من مختلف محافظات الصعيد.

وأشاد رئيس جامعة سوهاج، بالفريق الطبي لسرعة التدخل الجراحي في الوقت المناسب الذي أسفر عن الحفاظ علي ذراع المريضة.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، أن السيدة المصابة وصلت إلى المستشفي في حالة إعياء وألم شديد، جراء إصابتها بجرح غائر بمنطقه العضد الأيمن بواسطة آلة حادة "ساطور"، ونتيحة لخطورة الإصابة تم التعامل الفوري مع الحالة بتوقيع الكشف الطبي عليها، وتقيمها من قبل أطباء قسم الطوارئ بالمستشفي الجديد، والبدء في التعامل مع المصابة وادخالها الي غرفة العمليات ومتابعتها بشكل دقيق.

ومن جهته أوضح الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفي الطوارئ، انه عقب وصول المريضة قسم الطوارئ تم التعامل العاجل مع الحاله واستدعاء الأطقم الطبية من قسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، موضحاً ان هذه الحالات الخطيرة من حوادث الأطراف العلوية، تحتاج إلى مهارة عالية من الفريق الجراحي المعالج وفريق التخدير للحفاظ علي حياة المصاب بشكل عام، فتم نقلها من غرفة العمليات إلى الجناح الداخلي والمريضة ما زالت تحت المتابعة اللحظية.

رئيس قسم العظام بمستشفي سوهاج الجامعي: رجوع الدورة الدموية بشكل كامل للطرف العلوي

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم العظام، انه بعد الفحص الدقيق تم استدعاء طاقم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، وتثبيت العظام المكسوره وتم عمل استكشاف وتوصيل الشريان والأعصاب والأوتار المقطوعة، مع رجوع الدورة الدموية بشكل كامل للطرف العلوي.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي بمستشفي جامعة سوهاج، الذي اجري العملية بسرعة ومهارة عالية من قسم العظام ضم كلاً من الدكتور ياسر عثمان مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، الدكتور عبدالرحيم محمد سنبل مدرس مساعد جراحة العظام وجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، والطبيب مصطفي عبداللاه معيد بالقسم، والطبيب على الشيخ نائب سنيور بقسم العظام، والطبيب محمد رفعت نائب سنيور بقسم العظام، ومن قسم التخدير، الطبيبة منار زكريا نائب بقسم التخدير، والدكتور احمد عزمي مدرس مساعد التخدير، ولفيف من فريق الهيئة الإدارية والتمريضية.