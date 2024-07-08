الحزب العربي الناصري: برنامج الحكومة يستهدف مواجهة ارتفاع الأسعار

أعرب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى عن تقديره البالغ للبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان اليوم، مشيرا إلى أنه تضمن كل القضايا والمحاور المهمة؛ مما يعكس جدية الحكومة واحترامها المتبادل للسلطة التشريعية.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، إن برنامج الحكومة يهدف إلى بناء الإنسان المصري والارتقاء بجميع خدماته، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال عرض جميع المشاكل التي تواجه الدولة بكل موضوعية وحيادية والوصول لحلول مناسبة لها بشكل واضح وصريح.

وأشار الدكتور محمد أبو لعلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إلى أن أهم شيء تضمنه برنامج مواجهة الأسعار من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه في ضوء هذه التحديات وغيرها، ويمكن القول بحق إن هذه الحكومة الجديدة هي "حكومة تحديات" ولذلك تضع الحكومة صَوْبَ أعيُنِها خلال المرحلة المقبلة، تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف، على رأسها “قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق”، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وأضاف محمد أبو العلا أن ملف الأسعار واستقرار الأسواق يقع على رأس أولويات الحكومة الجديدة، فضلا عن مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي باتت سببا في الارتفاع غير المبرر في الأسعار، كذلك الاهتمام بالقطاع الصناعي ودفعه للأمام من أجل زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وهو ما يخفف الطلب علي الدولار ، كذلك الاهتمام بدعم القطاع الزراعي للحفاظ على الأمن الغذائي المصري، والعمل علي تنمية وتنشيط القطاع السياحي.

وأكد محمد أبو العلا أن برنامج الحكومة تتضمن رؤية جيدة تجاه بناء الإنسان المصري وإعداده على كافة المستويات، سواء بتحسين الخدمة التعليمية والصحية التي يحصل عليها، أو بتحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية أيضا على مستوى الوعي والثقافة حتى لا يقع فريسة لقوى الشر التي تتربص بهذا الوطن، لافتا إلى أن هذه السياسات ستسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.