الأنبا مرقس يترأس اجتماع كهنة إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك

التقى الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشية، في اجتماعهم الدوري، بدار راهبات المحبة، بالقوصية، وذلك تحت شعار "الحق يحرركم من أجل مساعدة رعية المسيح في التمييز الدقيق بين التقدم الأرضي ونمو ملكوت المسيح".

ألقى إبراهيم ناجي، نائب مدير جمعية كاريتاس مصر، محاضرة الاجتماع، تناول خلالها مستويات التمييز في ثلاثة محاور "كرامة الإنسان، فضيلة الفطنة، والمبادئ الأساسية".

واختتم الاجتماع بلقاء رعوي، حيث ناقش راعي الإيبارشية مع الآباء الكهنة عددًا من الموضوعات منها: النشاط الصيفي بالكنائس، تكوين اللجان الرعوية، ومواجهة التحديات الحالية.