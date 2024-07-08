رئيس لجنة الدفاع بـ"النواب": التحديات الأمنية تواجه مصر من الاتجاهات كافة

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، إنه في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، سواء داخلية أو خارجية، وإلقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم بيانه أمام أعضاء مجلس النواب لمناقشة هذا البيان وإحالته للجنة متخصصة بعد ذلك، ثم إبداء الرأي بالنسبة لنواب المجلس.

وأضاف «العوضي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بيان رئيس مجلس الوزراء تناول الكثير من المحاور الرئيسية على رأسها محور الأمن القومي والحفاظ عليه، وهذا من أولويات عمل الحكومة الجديدة، في ظل التحديات الموجودة على كل الاتجاهات الاستراتيجية وتواجد مصر في دائرة مشتعلة بكل الاتجاهات.

وتابع: «بالإضافة إلى المشكلات الداخلية التي يعاني منها المواطن المصري من ارتفاع أسعار التضخم والبطالة، وكل هذه تحديات تواجه الدولة، وعلى الحكومة الجديدة أن تحدد أولويات عملها بالنسبة لكيفية إرضاء المواطن المصري بصفة أساسية من حيث شعوره بأن الأسعار أصبحت تشهد انخفاض وأن يكون هناك فرص عمل والحد من التضخم».