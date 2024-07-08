رئيس حزب الاتحاد: الحكومة مسؤولة أمام الشعب عن تنفيذ برنامجها الجديد

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن برنامج الحكومة الجديدة الذي عُرض على مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، يمثل مرحلة جديدة مع الوزراء الجدد الذين يجب أن يترجموا ما جاء في البرنامج وفقًا للمدى الزمني المحدد، حتى تنعكس آثاره على الشعب المصري الذي تحمل كثيرًا وعانى من ضغوطات اقتصادية صعبة، وحان الوقت ليجني ثماره تعبه.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن برنامج الحكومة الجديدة ركز على مجموعة من المحاور المهمة، ويأتي الملف الاقتصادي في مقدمتها، حيث أشارت إلى أنها تستهدف رفع معدلات النمو خلال عام إلى 4.2%، لكن يجب التأكيد على أن تكون تلك الزيادة لها مرودودها على طبيعة ومعيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن البرنامج تضمت طموحات كبيرة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى تركيز الحكومة على محور بناء الإنسان من خلال التطوير في أساليب الصحة والتعليم، فضلا عن تمكين المرأة والشباب، والذي يفتح آفاق أرحب تساعد على النمو المستدام وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

ولفت المستشار رضا صقر إلى أهمية ما ركز عليه برنامج الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات الحوار الوطني، والذي يعد ترجمة لرؤى القوى السياسية تعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن الجميع يفتح صفحة جديدة مع الحكومة ويجب عليها أن تكون على قدر التحدي وعلى قدر تطلعات الشعب المصري.

وثمن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة اجراء انتخاباتها، والذي يعد استجابة لمطالب القوى السياسية والحزبية، معربًا عن تقديره لحرص برنامج الحكومة على الاستجابة لتلك المطالب.

وشدد المستشار رضا صقر على أن الحكومة وضعت برنامجًا جديدًا، وهي مسؤولة أمام الشعب المصري والجهات الرقابية عن تنفيذ تعهداتها في التوقيتات الزمنية التي ألزمت نفسها بها، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة عند تعهداتها وبقدر تحديات المرحلة.