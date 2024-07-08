تتويج كنزة ليلى أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

لأول مرة في العالم فازت كنزة ليلي، الفتاة الآلية الجميلة التي ترتدي الحجاب من المغرب، بلقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي.

وتمتاز كنزة بالساقين الطويلتين، وتعد مؤثرة في أسلوب الحياة في بلدها الأصلي، وفازت علي أكثر من 1500 منافس حاسوبي للفوز باللقب المرموق.

وحصدت “كنزة ليلى” جائزة كبرى قدرها 20 ألف دولار للمدير التنفيذي للتكنولوجيا البشرية من بلدها الأصلي الذي صممها، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

ودشن للمسابقة في أبريل الماضى من قبل Fanvue World AI Creator Awards، أو WAICAs، رواد الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم للتفاخر ببراعتهم في البرمجة.

و وأوضح ويل مونانج، أحد مؤسسي شركة Fanvue، في بيان لصحيفة The Post: " أنه كان الاهتمام العالمي بهذه الجائزة الأولى من [WAICA] مذهلاو والجوائز هي آلية رائعة للاحتفال بإنجازات المبدعين ورفع المعايير وتشكيل مستقبل إيجابي لاقتصاد المبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي".



وتوّج المتسابقون الذين حصلوا على أعلى الدرجات في فئات مثل الجمال والتكنولوجيا والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تفاخروا باعتبارهم العشرة الأوائل المتأهلين للنهائيات.

واختارت لجنة من الحكام، مكونة من خبراء في المسابقات البشرية والآلية، باختيار الثلاثة النهائيين للتنافس رقميًا من أجل الفوز.

وتفوقت ليلي على "لالينا فالينا"، وهي فتاة فرنسية ساحرة لديها أكثر من 117 ألف من معجبيها على موقع إنستجرام، برسائلها اللطيفة، وأوليفيا سي، وتعد متجولة برتغالية في مهمة لدمج العالم الحقيقي والروبوتي بسلام، حيث حصلت الجميلات غير الحقيقية، على المركزين الثاني والثالث على التوالي.