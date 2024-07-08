«سياحة البرلمان»: ننتظر من الحكومة الجديدة العمل على زيادة أعداد السائحين

قالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن الجميع منتظِر من الحكومة الجديدة أداء يرضي الشعب المصري، وقطاع السياحة هو المستهدف الكبير للدخل القومي الفترة المقبلة، وزيادة أعداد السائحين.

وأضافت «الشعولي»، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أنه منتظر من الحكومة النظر بصورة قوية لزيادة الاستثمارات في قطاع السياحة، وتشجيع المستثمر على خوض هذه التجربة والدخول في القطاع وضخ استثمارات كبرى لتوفير غرف فندقية كبيرة.

ولفتت أنه منتظر في قطاع الطيران زيادة سعة المطارات المصرية لاستيعاب أكثر من 30 مليون سائح، مردفة: «بلدنا تستاهل أكثر من 30 مليون سائح، نظرا للتنوع الكبير في السياحة بمصر ولا سيما السياحة الثقافية والعلاجية والشاطئية والدينية».

وأشارت إلى أنه منتظر من الحكومة الجديدة الاقتراب أكثر من الشارع، ومعرفة متطلباته، وتساعدهم في كل شيء ولا سيما في مجال الكهرباء، ولابد من إحداث توازن بين رضا المواطن والظروف الاقتصادية.