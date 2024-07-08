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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد تعرضها لحادث سير.. نشوى مصطفى: اللهم أجرني في مصيبتي

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
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شاركت الفنانة نشوى مصطفى، جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لحادث السير الذي تعرضت له أمس الأحد.

ونشرت "مصطفى" صورة للتلفيات التي تعرضت لها سيارتها، وعلقت: “اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلفنى خيراً منها،  الحمد لله والشكر لله”.

وعقب تعرضها لحادث السير أمس، كتبت نشوى مصطفى عبر حسابه بموقع "فيسبوك": “أنتم نعمة كبيرة ورزق كبير في حياتي، ألف شكر ألف شكر لله اللي رزقني بمحبتكم، نفسي أرد وأشكركم واحد واحد والله بشكل شخصي”.

وتابعت: “أنا بفضل الله بخير شوية رضوض وتمزق أربطة وكدمات، الحمد لله والشكر لله صحيح العربية اتدمرت وللأسف مش مأمنة بس ربنا فداني بيها الحمد لله ألف حمد وشكر لله”.

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نشوى مصطفى حادث السير