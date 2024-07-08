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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برلمانية: الشعب ينتظر تحقيق طموحاته وأحلامه مع تشكيل الحكومة الجديدة

برنامج الحكومة أمام
برنامج الحكومة أمام البرلمان
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قالت النائبة رحاب عبد الرحيم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الشعب المصري ينتظر تحقيق كل طموحاته وأحلامه مع تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ظهر جليا خلال اختيار الوزراء.

وأضافت "عبد الرحيم"، خلال لقائها  عبر قناة "إكسترا نيوز"، على هامش عرض رئيس الوزراء مصطفي مدبولي برنامج الحكومة على البرلمان، أن الوزراء جرى اختيارهم بإحكام، مشيرةً إلى أن لديهم خلفية سياسية وخلفية شعبية.

وتابعت: "الطموحات كبيرة، والشعب المصري تحمل الكثير نتيجة ارتفاع الأسعار والإصلاح الاقتصادي الذي جرى تطبيقه، ووفقا لتويجهات القيادة السياسية، فإن الطموحات تعلو، وهناك ملفات كثيرة على طاولة الحكومة، أولها الاهتمام بالمواطن، خاصة في الأسعار وعدم المغالاة فيها، وهذا يتحقق بالرقابة المشددة وتعاون المواطن بأن يبلغ الوزارة المعنية عن المغالاة في الأسعار".


 

برنامج الحكومة والشعب المصري النائبة رحاب عبد الرحيم