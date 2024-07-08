محافظ كفرالشيخ السابق خلال حفل تكريمه: أتمنى التوفيق للمحافظ الجديد

كرّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، تقديرًا لمسيرة عمله منذ توليه منصب محافظ كفرالشيخ ،وحتى تكريمه والجهود التي بذلها لصالح المحافظة.

وقدم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، خالص التهنئة للواء دكتور علاء عبدالمعطي، بمناسبة توليه منصب محافظ كفرالشيخ، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد، وأن تكون محافظة كفرالشيخ على يديه الكريمة من أرقى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المنصب يأتى تتويجًا لجهوده وإسهاماته الملموسة وثقة القيادة السياسية.

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن حفل تكريم " اللواء جمال نور الدين"، يؤكد على ترسيخ مبادئ الوفاء وحرص المحافظة على تواصل الأجيال ومتابعة مسيرة العطاء، وتسليم الراية من قيادة لأخرى، متمنياً لمحافظة كفرالشيخ، دوام التقدم والريادة وتكون من أولى محافظات الجمهورية تقدماً في كل المجالات.

أشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود الزملاء المحافظين السابقين وخاصةً الإنجازات التى حققها اللواء جمال نورالدين، على أرض محافظة كفرالشيخ، مؤكدًا على استكمال مسيرة التنمية والعطاء، والمضى قدمًا نحو تحقيق المزيد من التقدم و الازدهار، وتحقيق المزيد من الإنجازات، التى تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

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وأهدى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، درع المحافظة إلى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، وكتاب الله الكرم "المصحف الشريف"؛ هدية تذكارية، كما قدم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، درع الجامعة إلى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، وقدم المستشار حامد عيساوي، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، درع محكمة كفرالشيخ الابتدائية إلى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق؛ هدية تذكارية، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة وعطائه المتميز خلال فترة توليه منصب محافظ كفرالشيخ.

الجدير بالذكر: أن اللواء جمال نورالدين، شغل منصب محافظ كفرالشيخ فى الفترة من 27 نوفمبر لعام 2019 وحتى الثالث من يوليو الجارى، وشهدت المحافظة خلالها طفرة تنموية كبيرة فى مختلف المجالات، شملت التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية وغيرها من المجالات.

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