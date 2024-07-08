إطلاق دورة مكثفة للمقبلين على الزواج بكنائس شبرا الجنوبية

أكد قطاع كنائس شبرا الجنوبية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه سيتم إطلاق دورة مكثفة للمقبلين على الزواج، في الفترة من 12 إلى 22 يوليو الجاري، بكنيسة الملاك ميخائيل بطوسون في منطقة شبرا، تحت رعاية الأنبا مكاري، الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، وذلك في ظل حرص الكنائس القبطية الأرثوذكسية على تقديم دورات للمشورة الأسرية المسيحية، لتأهيل الشباب المُقبل على الزواج؛ لتكوين أسرة على أسس نفسية واجتماعية ودينية سليمة.

ومن المقرر، أن تناقش الدورة العديد من الموضوعات، وفي مقدمتها كيفية اختيار شريك الحياة على أسس روحية واجتماعية سليمة، وأهمية النضج العاطفي والنفسي والعقلي لزواج ناجح، بالإضافة إلى مناقشة كيفية التعامل مع أهل الزوج والزواج، وكيفية الإدارة المالية للمنزل، وكيفية اتخاذ القرارات المصيرية المهمة.