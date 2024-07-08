رحيل رولان دوماس عميد الدبلوماسية الفرنسية

غيب الموت عميد الدبلوماسية الفرنسية «رولان دوماس»، المحامي والسياسي المخضرم، عن عمر 102 عام.

شغل «رولان دوماس» مجموعة واسعة من المناصب المرموقة خلال مسيرته، من بينها وزير خارجية فرنسا في حكومة فرانسوا ميتران (1981-1986)، ثم خلال من (1988-1993).

لعب دورا كبيرا في الشرق الأوسط إبان الحرب بلبنان، واتفاق الطائف وحرب الخليج، فكانت له مواقف هامة مع العالم العربي لصالح القضية الفلسطينية، وكذلك كان له دور في الحوار الفرنسي مع إيران وانهيار الكتلة السوفييتية، ومفاوضات معاهدة ماستريخت، وكان أيضًا رئيسًا للمجلس الدستوري من عام 1995 إلى عام 2000.

رولان ديماس يترأس أحد اجتماعات مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس وبجانبه الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي

جدير بالذكر أن الراحل الكبير كان أحد مؤسسي مجلس أمناء مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، الذي يترأسه الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي.