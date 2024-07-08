جالسًا على ركبتيه.. رئيس حي المناخ ببورسعيد يستمع لشكوي أحد المواطنين

الإثنين 08/يوليو/2024 - 05:57 م

التقي المهندس نعمان علي نعمان، رئيس حي المناخ، بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، بالمواطنين في الشارع من أهالي؛ مستمعًا لشكواهم ومقترحاتهم وآرائهم للمشاركة مع الحي في الارتقاء بمستوي مناطقهم كما بحث مشكلاتهم والوقوف علي حلول لها، وذلك خلال ترؤسه ميدانيا لحملة النظافة الموسعة بمنطقة الحرية ومتابعته سير العمل لإدارات الحي الخدمية الميدانية.

رئيس حي المناخ: هناك آلية محكمة لمنظومة الشكاوي

وأوضح رئيس حي المناخ أن هناك آلية محكمة لمنظومة الشكاوي يتبعها الحي، تتمثل في اللقاءات المباشرة مع المواطنين خلال الجولات الميدانية اليومية بمناطق وشوارع الحي، كما تشمل المنظومة تلقي الشكاوي المرسلة علي بوابة الشكاوي الحكومية ومتابعتها من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين سواء الرئيسي بديوان عام المحافظة أو بديوان حي المناخ.

وأشار رئيس حي المناخ، أن المنظومة تتجسد أيضًا في الشكاوي المرسلة عبر رسائل الصفحة الرسمية لحي المناخ علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو من خلال التعليقات علي أخبار ومنشورات الحي علي ذات الصفحة.

ومن جانبه أكد رئيس حي المناخ، علي أنه فور تلقي الشكاوي يتم التنسيق مع الإدارات المعنية بحلها وإتخاذ اللازم نحوها ومتابعتها حتي يتم الحل، لا نقف عند ذلك بل يتم إستمرار متابعة الشكاوي حتي لا يتم تكرارها بعد ذلك.

رئيس حي المناخ يواصل حملات النظافة الموسعة بالمناطق السكنية

كما واصل المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ ترؤسه حملات النظافة الموسعة لمتابعة استمرار الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالحي للارتقاء بمنظومة النظافة والقيام بحملات مستمرة بالشوارع والمناطق السكنية.

حيث تواصلت الجهود المكثفة لمنظومة النظافة و نظمت حملة موسعة لأعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات والكنس ورفع كفاءة المناور والقطم الواقعة بين العمارات وتجريف ورفع الرمال منها، وذلك بمنطقة الحرية الصغيرة بنطاق الحي.

وذلك بمشاركة مدير وفريق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة في حي المناخ، مدعمين بسيارات ومعدات وأدوات الحي، وهو الذى تكامل مع قيام الأجهزة التنفيذية بالحي بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين، تنفيذاً للخطة الشاملة لرفع كفاءة كافة مناطق وشوارع الحي وبالتوازي مع أعمال الجمع المنزلي للقمامة.