العاصمة الإدارية: القطاع العقاري يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد القومي

شارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام الشركة في النسخة الرابعة لمؤتمر الأهرام العقاري التي عقدت تحت عنوان (العقار والتحديات الراهنة ...أفكار بناءة لمستقبل أفضل) بمشاركة متميزة من المسؤولين والمطورين والمتخصصين لمناقشة عدة محاور رئيسية من خلال ثلاث جلسات بدأت بـصفقة رأس الحكمة والمناطق الواعدة بالساحل الشمالي، ودور المطور العام والمطور الصناعي في دعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة تحت عنوان "المطور العام وأهميته في التنمية ...العاصمة الإدارية نموذجاً" ، بالإضافة إلى الجلسة الثالثة التي تتحدث عن التمويل العقاري والتحديات الراهنة من حيث الرؤى والحلول.



بدأ المؤتمر بالجلسة الافتتاحية التي شارك فيها المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مع الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس عمرو سليمان، رئيس المؤتمر ومؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن فيو.

وفي هذا السياق صرّح خالد عباس " أتقدم بالشكر للقائمين على مؤتمر الأهرام العقاري الرابع وأسعد بتواجدي في هذه النسخة لمناقشة آخر التطورات والتحديات في سوق العقارات، حيث يلعب قطاع العقارات دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد نحو مستقبل أفضل".



وأضاف عباس قائلاً " نؤكد على التزامنا بتقديم كل ما يخدم مصلحة قطاع العقارات في مصر ويدعم استدامته وأتمنى للجميع جلسات مثمرة ونقاشات بناءة، ".



وفي الجلسة الثانية التي ناقشت دور المطور العام والمطور الصناعي في دعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة والتي عقدت تحت عنوان "المطور العام وأهميته في التنمية ...العاصمة الإدارية نموذجاً “شارك الدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مع مجموعة كبيرة من المسؤولين ورؤساء الشركات، حيث تم استعراض شركة العاصمة الجديدة كنموذج ناجح على أرض الواقع وتجربة ناجحة للاستدامة بالمدن الجديدة



ومن جهته، صرّح الدكتور مهندس أحمد فهمي "نحرص في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على دمج مبادئ التنمية المستدامة في كل مراحل التطوير، مما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ولذلك نشجع جميع الشركات على دعم التنمية المستدامة عند تطوير المدن الجديدة ونحن جاهزون تمامًا لرقمنة التراخيص للتداول داخل العاصمة والتسويق الخارجي ، ونعمل على تحقيق التغييرات و الاستعانة بخبرات اجنبية لإنشاء و تصميم الابراج كما نؤمن بأهمية التسويق الخارجي حيث نحرص دائما علي المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية.

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