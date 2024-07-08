دورة تدريبية لتعليم لغة الإشارة بجامعة عين شمس

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس دورة تدريبية "لتعليم لغة الإشارة" وهى وسيلة التواصل التي يستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصة واستهدف التدريب طلاب الجامعة والمتطوعين بالوحدة.

يأتي ذلك تحت رعاية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وإشراف صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعقد الدورة بقاعات التدريب في مبنى الابتكار بالجامعة (ihub) بهدف نشر ثقافة الدمج بين الطلاب ذوى الهمم وباقي طلاب الجامعة بإشراف وتنسيق نيڤين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الإبتكار و التدريب بالجامعة

وإعداد وتنفيذ عبدالرحمن فوزى مسؤل ومنسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وايه ونيس مسؤول التوعية بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس.

وأشار عبدالرحمن فوزى إلى أهداف الوحدة فى محور التوعية والتطوع وبنك التطوع المصرى وتقديم خدمات للطلاب فى مختلف المجالات وتقديم العديد من الدورات التدريبية و من ضمن خدمات التى تقدمها الوحدة تسديد مصروفات الطلاب الغير قادرين وذوى الهمم وطلاب تكافل وكرامة ، وتقديم أجهزة تعويضية لطلاب ذوي الإعاقة.

وتناولت الورشة تعلم الحروف العربية بلغة الإشارة من" أ الى ى "والمأكولات وتم عمل حلقة نقاشية بلغة الإشارة بين الطالب وتعلم التحيات والتمييز بين الألوان و تطبيق عملي للحوار وكيفية السؤال والرد.

وشارك بحضور الكورس عدد مايقرب عن نحو 60 طالبا من مختلف الكليات و مجموعة من المتطوعين الفعالين بالوحدة.