جامعة أسيوط تُقيم معرضين فنيين بكلية الفنون الجميلة لتجسيد تاريخ وأصالة مصر

نظمت كلية الفنون الجميلة اليوم الإثنين معرضين فنيين، لكلية الفنون الجميلة، الأول بعنوان: "نصب تذكاري لمستشفي الراجحي الجامعي للكبد - التأثيرات الجمالية للنحت البارز على الأشكال المجسمة ودوره في تعزيز الاستدامة" للدكتور محمد عبدالحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمعرض الثاني بعنوان: "تاريخ ومستقبل التاريخ الجداري ودوره فى تعزيز الوعي القومي- جدارية نهضة مصر" للدكتورة سحر بطرس أستاذ التصوير الجداري بقسم التصوير.

افتتح المعرضان؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تحت إشراف الدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة الهندسي، والدكتور محسن سليم رئيس قسم النحت بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي: أن جامعة أسيوط تحرص على دعم الأفكار، والرؤى الإبداعية التى تقدمها معارض كلية الفنون الجميلة بمختلف أقسامها الفنية؛ والتى تبرز قيمة الفنون، وأثرها فى التعبير الصادق، والواقعي عن قضايا المجتمع المختلفة، وطرق معالجتها بطريقة فنية مبتكرة، مشيداً بكلية الفنون الجميلة؛ والتي تمثل مركزاً لنشر النشاط الفني والثقافي داخل الجامعة، وخارجها، فضلاً عن دورها في تهذيب الروح، وفتح نوافذ جديدة للإبداع.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن الجامعة تدعم المعارض الفنية التى تخدم فكرة الفن المُستدام القائم على؛ استخدام خامات البيئة فى إنتاج أعمال فنية تحمل قيم جمالية راقية، مؤكداً فى السياق ذاته؛ على أهمية المعارض الفنية التي تجسد الحقب التاريخية مختلفة، وما شهدته من تنمية وحضارة، وذلك يسهم فى زيادة الوعي لدى الأجيال الجديدة بهذه الفترات التاريخية، من خلال؛ اللوحات، والجداريات الفنية وغيرها من أشكال الفنون.

وأشار الدكتور جمال بدر؛ إلى أهمية الأعمال الفنية التي تضمنها كلا المعرضين؛ والتى تبرز ما تزخر به كلية الفنون الجميلة من مواهب فنية، في كافة مجالات الفنون، مؤكداً أن إدارة الجامعة مستمرة فى دعم مبدعيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتشجيعهم على إظهار هذه المواهب فى المعارض الفنية والتى تعد فرصة لعرض الاتجاهات المختلفة فى الفنون.

وأشار الدكتور خالد صلاح؛ أن المعرضان يعتبران من المعارض البحثية، التي يمكن لأعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة؛ الترقي من خلالها، مؤكداً على الدور التعليمي المهم الذى تقدمه هذه المعارض لطلاب الكلية؛ لاطلاعهم على تجارب أساتذتهم، وإنتاجهم الفني المتميز، والإفادة منها في تعزيز مهاراتهم علي نحو أمثل، موجهاً الشكر والتقدير؛ لإدارة الجامعة علي دعمها الكبير؛ لكافة أنشطة، وفعاليات الكلية في كافة محاور العمل.

وكشف الدكتور محمد عبدالحكيم؛ أن معرضه يسلط الضوء على؛ دور النحت البارز؛ في خدمة المجتمع المحيط من خلال؛ الإستفادة من عناصر موجودة فى البيئة، حيث يتضمن المعرض: صور لمراحل تنفيذ نصب تذكاري لمستشفى الراجحي الجامعى للكبد، على شجرة عطرية بمقر المستشفي، حيث تم معالجة سطحها بأسلوب النحت البارز مع المحافظة على طبيعة، وخصائص الشجرة، والاستفادة من تكوينها البنائي لخدمة فكرة العمل وهو عمل يعبر عن طبيعة المستشفى، بشكل يوضح إسم المستشفى وشعارها وشعار جامعة أسيوط، مضيفاً أن العمل الفني يمثل؛ جسم آدمى قاعدته الكبد، وقمته وهي شعار جامعة أسيوط.

وأوضحت الدكتورة سحر بطرس؛ أن معرضها؛ تضمن عدد من الصور، واللوحات التي توثق مراحل عمل جدارية " نهضة مصر" بالمنطقة الجنوبية العسكرية، مشيرةً أن الجدارية تُجسد؛ إنجازات الدولة المصرية والجيش المصري على مر التاريخ، مع إبراز أوجه الحضارة، والتنمية، والبناء، عبر العصور، وتتضمن عناصر الجدارية؛ الهرم الأكبر خوفو، وتمثال نهضة مصر، والمرأة المصرية، وأبو الهول، ونهر النيل، والجيش المصري.