شفط تراكمات مياه الصرف الصحي بمناطق حي المناخ ببورسعيد| صور

الإثنين 08/يوليو/2024 - 05:58 م

كثف فريق العمل الميداني لإدارة المنشآت الصحية بحي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، من أعمال شفط تجمعات مياه الصرف الصحي في عدد من مناطق الحي ومنها المنطقة الرابعة الحرية الصغيرة ضمن جهود الحي خلال لفصل الصيف، وذلك من خلال معدات الحي، وذلك في إطار توجيهات محافظ بورسعيد بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات المهندس نعمان علي نعمان، رئيس حي المناخ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق.

ويأتي ذلك تنفيذاً للخطة الشاملة للتعامل مع أية شكاوي علي الفور بالتوازي مع أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي والمطابق وبالوعات الأمطار وأعمال الملس لرفع كفاءتها جميعا ضمن خطة الحي بكافة فصول العام .

وأكد رئيس حي المناخ أنه يتم التعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه من خلال فرق العمل المشكلة من الإدارات المعنية بالحى.

إصلاح أعطال بأعمدة الإنارة العامة في عدد من المناطق السكنية

كما تابع المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ فريق العمل الميداني لإدارة الكهرباء في الحي، اليوم الاثنين، أثناء تأدية الأعمال الدورية من إصلاح الأعطال وتأمين وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي ومنها مناطق الثالثة والرابعة.

يأتي ذلك بناءاً علي تعليمات رئيس حي المناخ بضرورة المرور الدوري للتأكد من تأمين أعمدة الإنارة العامة بكافة مناطق وشوارع الحي طوال العام حتي لا يمثل خطورة علي حياة المواطنين،وفي إطار خطة الصيانة الشاملة لأعمدة الإضاءة وولاعات التغذية وإصلاح الأعطال بنطاق الحي.

تابع المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ استمرار الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالحي للارتقاء بمنظومة النظافة والقيام بحملات مستمرة بالشوارع والمناطق السكنية .

حيث تواصلت الجهود المكثفة لمنظومة النظافة بشوارع وحارات العرب القديم في مناخ بورسعيد من خلال الورديات الصباحية، وتأدية أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات والكنس وإفراغ صناديق القمامة الموزعة بالشوارع، وذلك بشوارع الأمين وكسري والناصر وسعد زغلول وعرابي وإبراهيم الموجي وإبراهيم سالم والمشير أحمد إسماعيل 100 سابقًا ومحيط مسجد مريم وحارات وشوارع منطقة العرب القديم.

وذلك بمشاركة فريق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة في حي المناخ، مدعمين بسيارات ومعدات وأدوات الحي، وهو الذى تكامل مع قيام الأجهزة التنفيذية بالحي بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين، تنفيذاً للخطة الشاملة لرفع كفاءة كافة مناطق وشوارع الحي وبالتوازي مع أعمال الجمع المنزلي للقمامة.