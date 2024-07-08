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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة عامل سقط من أعلى مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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سقط عامل من أعلى موقع إنشائي “ صبة خرسانية” بمدينة أكتوبر بعدما دفعه صديقه بيده بسبب خلاف نشب بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتقديم الرعاية اللازمة له.

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة أن العامل يبلغ من العمر 20 عامًا مصابًا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وحالته الصحية سيئة ولا يمكن استجوابه.

وأضافت التحريات أنه خلال عمل الطرفين بموقعهما، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب أولوية الحصول على الطعام، على إثرها دفع المتهم صديقه من أعلى صبه خرسانية ارتفاعها 7 أمتار، ما أدى إلى سقوطه وإصابته.

وجرى ضبط المتهم “عامل” يبلغ من العمر 25 عامًا، وأقر بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات. 

أكتوبر اصابة إصابة عامل علو صبة خرسانية