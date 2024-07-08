جولة مفاجأة لمحافظ جنوب سيناء على المخابز والأسواق بمدينة الطور

أجري اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة وعلى حمادة رئيس مدينة طور سيناء بجولة مفاجاة اليوم بمدينة طور سيناء، حيث قام بتفقد مخبزى حى السلام من خلال منفذ البيع للمخبز الاستراتيجى المنتج للخبز الأبيض واطمئن على جودة ووزن رغيف الخبز ويجرى حوارا مع المواطنين ويستمع إلى آرائهم وشكاواهم.

وأوضح ابراهيم الحارون مدير المديرية أن متوسط انتاج المخبز 19800 رغيف يومى، كما تم تفقد مخبز السلام المنتج للخبز البلدى بمتوسط يومى 13775 رغيف واطمئن المحافظ على جودة ووزن الرغيف المنتج، واستمع لآراء المواطنين ومدى رضاهم للخبز المنتج واستمع الى ارائهم ومقترحاتهم وشكواهم في العديد من الأمور المختلفة ، ووعدهم بدراستها وحلها.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أكد المحافظ علي سياسة و نهج الباب المفتوح في كل الأوقات ولكل المواطنين والفئات لعرض مشاكلهم والمعاونة الفورية في الحل أو إيجاد الحل مع كافة الجهات.