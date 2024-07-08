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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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"الأوقاف": اعتماد 36 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس

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اعتمد الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف عدد (36) خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس، على بند التحسين.

وجاءت الأسماء كالتالي: 
م الاسم المديرية
1.  أ.د.م / أحمد حلمي عبد الحليم خلف المنيا
2.  أ.د.م / علي حمودة جمعة سليمان المنيا
3.  أ.د.م/ محمد فؤاد محمد الدهراوي الجيزة
4.  د/محمد حسن أبو العز الجيزة
5.  د/ محمد عمر سيد حسانين الجيزة
6.  د/محمد عيد مطر مسلم الجيزة
7.  د/ محمود صبري محمد بهيتة البحيرة
8.  د/ وليد حسن توفيق حسن البحيرة
9.  د/ خالد عيد علي منصور المنوفية
10.  د/ محمد سعيد محمود قبالي المنوفية
11.  د/ محمد السيد عوض السيد البحيرة
12.  د/ حسين إبراهيم محمد حسين رمضان البحيرة
13.  د/ أحمد سعيد إبراهيم عبد العزيز الزيني البحيرة
14.  د/ محمد داود رجب محمد الشرقية
15.  د/ حسام عبد الواحد عبد السلام عبد الواحد الشرقية
16.  د/ أحمد يوسف إبراهيم أحمد السحار الشرقية
17.  د/ محمد أحمد عبد الرحمن علي الشرقية
18.  د/ عبد الله عامر محمد مطير الشرقية
19.  د/ السيد إبراهيم السيد إبراهيم الشرقية
20.  د/ محمد عبد المطلب محمد سيد أحمد جودة البحيرة
21.  د/ أحمد يوسف محمد يوسف المدبولي البحيرة
22.  د/علي عيسى محمد عيسى البحيرة
23.  د/الصافي إبراهيم محمد خضر البحيرة
24.  د/ علي صديق عبد العال محمد أسيوط
25.  د/ محمد صبحي محمد فودة القاهرة
26.  م. مساعد/ مصطفى نبيل عبد الحميد عبد الحليم المنيا
27.  م. مساعد/ محمد ممدوح عبد الحسيب أحمد المنيا
28.  م. مساعد/ بهاء صبري محمد محمود الأقصر
29.  م. مساعد/علاء علي سلطان أحمد الأقصر
30.  م. مساعد/ عبد الله عبد العزيز محمد مرسي فرج الشرقية
31.  م. مساعد/ بدري حسيني عبد العظيم حنفي الشرقية
32.  م. مساعد/ أسامة حسني محمد عبد القادر الشرقية
33.  م . مساعد / محمد عبد الرحمن يوسف زيادة المنوفية
34.  م . مساعد / أحمد عمر عثمان يوسف المنوفية
35.  السيد / محمد عبد الرحمن محمد عبد الوهاب المنوفية
36.  السيد / أكرم حامد سعد أبو العنين العريان البحيرة

 

الأزهر التدريس البحيرة الشرقية المنوفية