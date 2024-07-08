مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا ينفي وجود عجز في أدوية السكر والضغط

نفي الدكتور محمد علي رسلان مدير فرع التامين الصحي بالمنيا وجود عجز في أدوية السكر وضغط الدم والإنسولين بعيادات التامين الصحي بالمنيا حسبما جاء في شكاوي عدد من المرضي المترديين علي عيادات التأمين الصحي بعدد من مدن المنيا خاصة مدنتي ديرمواس ومطاي

قال الدكتور محمد علي رسلان مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا في تصريح خاص للبوابة نيوز أنه لا يوجد اي عجز في أية أدوية لمرضي التامين الصحي ومن الممكن أن يكون هناك نقص بسيط وهناك فرق شاسع بين العجز والنقص فالعجز يعني أن نسبة هذا الدواء صفر بمخازن التامين وهذا غير صحيح علي الإطلاق.

أضاف مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا هناك بعض الأدوية قامت الدولة بتوفير بدائل لها لكن بعض المرضي يصرون علي صرف نفس نوع الدواء وبالتالي قد يكون هذا النوع غير متواجد بسبب توافر البديل له وهذه مشكلة توعوية لدي المرضي

وكان عدد من المواطنين المترددين على عيادات التأمين الصحي بالمنيا قد اشتكوا من نقص في أدوية السكر وضغط الدم والأنسولين

واستجابة لشكاوى المواطنين قام الدكتور رجب قايتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بتفقد عيادة التأمين الصحي بديرمواس لفحص عدد من شكاوى المواطنين المواطنين المترددين على عيادة التأمين الصحي من نقصان في أدوية السكر وضغط الدم و الأنسولين، وكذلك الازدحام الشديد نظراً لمواعيد عمل العيادة،

والتقى رئيس المركز بالدكتور جوزيف مكرم مدير العيادة، كما استمع إلى عدد من المواطنين مشيرا إلي أنه لن يدخر جهداً في سبيل العمل على القضاء على تلك المعوقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في ضوء توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية، وتكثيف المرور والرقابة على منشآت القطاع الصحي.

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