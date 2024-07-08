ads
الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا ينفي وجود عجز في أدوية السكر والضغط

عيادة التامين الصحي
عيادة التامين الصحي بديرمواس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفي  الدكتور محمد علي رسلان مدير فرع التامين الصحي بالمنيا وجود عجز في أدوية السكر وضغط الدم والإنسولين بعيادات التامين الصحي بالمنيا حسبما جاء في شكاوي عدد من المرضي المترديين علي عيادات التأمين  الصحي بعدد من مدن المنيا خاصة مدنتي ديرمواس ومطاي 

قال الدكتور محمد علي رسلان مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا في تصريح خاص للبوابة نيوز  أنه لا يوجد اي عجز  في أية أدوية لمرضي التامين الصحي ومن الممكن أن يكون هناك نقص بسيط  وهناك فرق شاسع بين العجز والنقص فالعجز يعني أن نسبة هذا الدواء صفر بمخازن التامين وهذا غير صحيح علي الإطلاق. 

أضاف مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا هناك بعض الأدوية قامت الدولة بتوفير بدائل لها لكن بعض المرضي يصرون علي صرف نفس نوع الدواء وبالتالي قد يكون هذا النوع غير متواجد بسبب توافر البديل له وهذه مشكلة توعوية لدي المرضي 

وكان عدد من المواطنين المترددين على عيادات  التأمين الصحي  بالمنيا قد اشتكوا من نقص في أدوية السكر وضغط الدم والأنسولين  

واستجابة لشكاوى المواطنين قام الدكتور رجب قايتي  رئيس مركز ومدينة ديرمواس بتفقد عيادة التأمين الصحي بديرمواس لفحص عدد من شكاوى المواطنين المواطنين المترددين على عيادة التأمين الصحي من نقصان في أدوية السكر وضغط الدم و الأنسولين، وكذلك الازدحام الشديد نظراً لمواعيد عمل العيادة، 

والتقى رئيس المركز بالدكتور جوزيف مكرم مدير العيادة، كما استمع إلى عدد من المواطنين مشيرا إلي  أنه لن يدخر جهداً في سبيل العمل على القضاء على تلك المعوقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 في ضوء توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية، وتكثيف المرور والرقابة على منشآت القطاع الصحي. 

450319929_1007723471141418_3984646689151189536_n
450319929_1007723471141418_3984646689151189536_n
450449720_1007723504474748_986671161651374489_n
450449720_1007723504474748_986671161651374489_n
450464382_1007723211141444_8413879228016635149_n
450464382_1007723211141444_8413879228016635149_n
التامين الصحى بالمنيا ديرمواس شكاوى المواطنين ضغط الدم عيادات التأمين الصحي مدير فرع التامين الصحي مطاي