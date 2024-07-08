رئيس حى الضواحي ببورسعيد تتابع استمرار جهود رفع كفاءة النظافة العامة| صور

الإثنين 08/يوليو/2024 - 05:36 م

تابعت سمر الموافى رئيس حى الضواحي، بمحافظة بورسعيد، استمرار جهود رفع كفاءة النظافة العامة بعدد من مناطق وشوارع الحي وذلك في إطار جهود حى الضواحي المستمرة لرفع كفاءة النظافة العامة بمختلف مناطق وشوارع الحى.

وأزالت المعدات التابعة لحى الضواحي وعمال إدارة تحسين البيئة بالحى تجمعات القمامة والمخلفات بعدة مناطق وشوارع الحي شملت منطقة نفيسة ومحيط التربية والتعليم ومنطقة الأمين الجديد والإدارة المالية و منطقة اللبانة ومحيط مدرسة اسماعيل القباني وطريق الشاحنات وشارع مصطفي كامل أمام محطة 10S بحي الضواحي.

رئيس حى الضواحي تشدد على استمرار تكثيف جهود رفع كفاءة النظافة العامة

وأكدت رئيس حى الضواحي، على استمرار تكثيف جهود رفع كفاءة النظافة العامة وازالة شكاوى المواطنين على مدار اليوم ومن خلال الورديات الثلاث لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق وقطاعات الحى وتوفير بيئة نظيفة وصحية لهم.

تابعت سمر الموافى، رئيس حى الضواحى، صباح اليوم كسح تجمعات المياة بمنطقة فاطمة الزهراء أمام ورش حرفين فاطمة الزهراء بالضواحي، حيث قامت سياره كسح المياه التابعة للحى بكسح تجمعات المياه من أمام ورش حرفين فاطمة الزهراء بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي

ويأتى ذلك في إطار جهود الحى المستمرة للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه وازالتها على الفور بمختلف مناطق وقطاعات الحى.