ads
الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي للاتحاد السكندري في مواجهة بيراميدز

الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره بيراميدز، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.
 

وجاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى كالتالى:
 

حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: سيف تقا - إسلام أبو سليمة - شريف رضا - كريم الديب
خط الوسط: أحمد عيد - مورو ساليفو - خالد الغندور
خط الهجوم: أحمد عادل - مابولولو - فرانك آلان.

بينما دكة البدلاء: عمر صلاح - أحمد غنيم - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - عمر الوحش - عبد الغني محمد - عمرو صالح - فان ديرك - عمر عموري.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندرى فى المركز العاشر برصيد 38 نقطة.
 

تشكيل هجومى للاتحاد السكندرى طارق العشري الاتحاد السكندري بيراميدز الدوري المصري تشكيل فريق الاتحاد السكندرى