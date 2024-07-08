تشكيل هجومي للاتحاد السكندري في مواجهة بيراميدز

أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره بيراميدز، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى كالتالى:



حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: سيف تقا - إسلام أبو سليمة - شريف رضا - كريم الديب

خط الوسط: أحمد عيد - مورو ساليفو - خالد الغندور

خط الهجوم: أحمد عادل - مابولولو - فرانك آلان.



بينما دكة البدلاء: عمر صلاح - أحمد غنيم - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - عمر الوحش - عبد الغني محمد - عمرو صالح - فان ديرك - عمر عموري.



ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندرى فى المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

