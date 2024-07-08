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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ماييلي يقود بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الاتحاد السكندري، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق بيراميدز كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي.
خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - فخري لاكاي - وليد الكرتي 
خط الهجوم: فيستون ماييلي 

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.
ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندرى فى المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

ماييلي تشكيل فريق بيراميدز بيراميدز الدوري المصري الممتاز الاتحاد السكندري