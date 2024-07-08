وزير التموين يُصدر قراراً وزارياً بتحديد اختصاصات نائب الوزير

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً بتحديد اختصاصات وليد حسين أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يتولى مهام الإشراف علي تطوير البنية التحتية والإنشائية لمديريات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومخازن شركات الجملة، بالإضافة إلي وضع خطط وبرامج لتطوير ورفع كفاءة إدارة التعاونيات الاستهلاكية ومتابعة أداء عملها.

كما شمل قرار الوزير، تكليف نائب الوزير بمهام متابعة موقف السلع الاستراتيجية ومدى توافرها بأسعار مناسبة، مع وضع خطط وسيناريوهات مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها.

وتضمنت المهام ايضًا تكليفه بالإشراف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والإشراف علي إعداد وتطبيق موازنة البرامج والاداء، والإشراف علي منظومة الشكاوي الحكومية بالوزارة وجهاتها التابعة والمديريات.

وفي مجال الاستغلال الأمثل لكافة الأصول التابعة للوزارة وجهاتها التابعة، سيتم حصر كافة الأصول وسندات الملكية تمهيداً لوضع خطط وبرامج التطوير الهيكلي لها مع ضمان الاستغلال الأمثل لها.