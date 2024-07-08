الأمن يكثف جهوده لضبط لصوص أسلاك الكهرباء في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية ما تبلغ لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بمحاولة بعض الأشخاص سرقة أسلاك كهربائية من أحد العقارات بزهراء العاصمة بدائرة قسم شرطة بدر بالانتقال. وبالفحص تبين أن الواقعة بعقار تحت الإنشاء وأن الخفراء بالمنطقة المشار إليها اعترضوا مرتكبى الواقعة، حيث فروا هاربين مستقلين إحدى السيارات.

أمكن تحديد السيارة وجارى تكثيف الجهود لضبط مرتكبى الواقعة.