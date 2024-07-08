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الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكثف جهوده لضبط لصوص أسلاك الكهرباء في القاهرة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  ما تبلغ لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بمحاولة بعض الأشخاص سرقة أسلاك كهربائية من أحد العقارات بزهراء العاصمة بدائرة قسم شرطة بدر بالانتقال. وبالفحص تبين أن الواقعة بعقار تحت الإنشاء وأن الخفراء بالمنطقة المشار إليها اعترضوا مرتكبى الواقعة، حيث فروا هاربين مستقلين إحدى السيارات.
أمكن تحديد السيارة وجارى تكثيف الجهود لضبط مرتكبى الواقعة.

القاهرة سرقة اسلاك كهربائية العقارات