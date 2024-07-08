وقوع «معركة بولتافا» التي هزم فيها القيصر الروسي الملك السويدي شارل الـ12

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق ٨ شهر يوليو ، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام تأسيس مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

عام 1497 - فاسكو دا غاما يغادر بأربع سفن ميناء مدينة لشبونة متجها نحو الهند.

عام 1709 - وقوع «معركة بولتافا» التي هزم فيها القيصر الروسي بطرس الأكبر الملك السويدي شارل الثاني عشر مما أدى إلى نهاية دور السويد كقوة إقليمية في أوروبا.

عام 1760 - وقوع «معركة ريستيغوش» بين المملكة المتحدة وفرنسا في إطار حرب السبع سنين، والتي وقعت في منطقة مجرى «نهر ريستيغوش» وانتهت بهزيمة فرنسا مما أدى إلى وقوع كل المستعمرات الفرنسية المتواجدة بشمال القارة الأمريكية في قبضة البريطانيين.

عام 1889 - صدور العدد الأول من صحيفة وال ستريت جورنال.

1892 - النيران تجتاح مدينة سانت جونز في نيوفاوندلاند بكندا.

1937 - إبرام «اتفاقية سعد أباد» بين كل من العراق وتركيا وإيران وأفغانستان ضد الحركة الكردية.

1940 - حكومة النرويج تنتقل إلى لندن إثر سقوط أوسلو في يد الألمان بعد قتال دام 62 يومًا خلال الحرب العالمية الثانية.

1949 - إعدام مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعادة.

1966 - انقلاب عسكري بمملكة بوروندي ضد الملك «موامبوتسا الرابع»، واعتلاء ابنه الأمير «نديزي الخامس» العرش.

1972 - اغتيال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني على يد الموساد بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت.

1982 -وقوع «أحداث الدجيل» في العراق ردًا على محاولة اغتيال الرئيس العراقي صدام حسين، وذهب ضحية تلك الأحداث 140 شخص، وقد وصفت الحادثة بالمجزرة.

الاعتراف رسميًا بشرعية «الحزب التروتسكي السنغالي» في السنغال ذو الفكر الشيوعي.

وفي عام 1986 - أمين عام الأمم المتحدة الأسبق كورت فالدهايم يتولى رئاسة النمسا.

1989 - كارلوس منعم يتولى رئاسة الأرجنتين.

1990 - منتخب ألمانيا لكرة القدم يحرز لقبه الثالث في تاريخه في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدف للا شيء في النسخة الرابعة عشر لبطولة كأس العالم المقامة في إيطاليا.

1997 - حلف الناتو يدعو كل من التشيك وهنغاريا وبولندا إلى الانضمام إلى الحلف في عام 1999.

وفي عام 1999 - إعدام آلان لي ديفيس بالكرسي الكهربائي، وكان ذلك آخر مرة تجرى فيها عملية الإعدام بالكرسي الكهربائي بولاية فلوريدا..

2009 - انعقاد القمة الخامسة والثلاثين لمجموعة الثماني في لاكويلا بإيطاليا.

2010 - إيفيتا راديكوفا تتولى رئاسة وزراء سلوفاكيا.