أحمد داود يبدأ تصوير مسلسله الجديد "كل سنة مرة"

بدأ النجم أحمد داود تصوير مسلسله الجديد (كل سنة مرة) اسم مؤقت من ١٠ حلقات والعرض على إحدى المنصات مع المخرج يحيي إسماعيل بعد النجاح الكبير الذي حققوه سوياً في مسلسل زينهم الذي حاز على ردود أفعال إيجابية من الجمهور وتصدر المركز الأول في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته.

ويضم المسلسل إلى جانب أحمد داود كلا من أحمد بدير ومحمد محمود وثراء جبيل ومراد مكرم، فرح يوسف المسلسل من تأليف: عبد الرحمن جاويش، إخراج يحي إسماعيل وإنتاج شركة Yellow Tape.

وينتظر النجم أحمد داود عرض فيلمه (الهوى سلطان) مع منه شلبي خلال موسم الصيف بمشاركة أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية علي.

يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٥ مليون جنية مصري.

ويعتبر أحدث أعمال داود مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.