قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مد فترة تسليم الشهادة الصحية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى لمدة شهر ونصف، وذلك لتخفيف الزحام أمام مكاتب الصحة المدرسية. جاء هذا القرار استجابةً لشكاوى المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ على ضرورة تعميم هذا القرار في جميع الإدارات التعليمية، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بتنفيذه للحفاظ على مصلحة الطلاب ومنظومة التعليم.

وأوضح أبو ليمون أنه يحرص على التواصل المباشر مع المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي لاستقبال شكاواهم ومقترحاتهم على مدار الساعة، مؤكداً أهمية تعزيز الثقة والشراكة مع المواطنين من خلال الاستجابة الفورية لمطالبهم.